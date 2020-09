Nyheter

Arbeiderpartiet har gjort det svakt på meningsmålingene etter det stormfulle årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti som endte med at Trond Giske trakk seg som kandidat til ledervervet. Giske var av valgkomiteen utpekt som arvtaker etter melhusbyggen Per Olav Skurdal Hopsø som ikke ønsket gjenvalg. Etter at Giske varslet at han trakk seg, ble det kamp om ledervervet, og Ingvild Kjerkhol gikk ledende ut av kampen.