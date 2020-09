Nyheter

Tirsdag i 16-tida melder politiet at det har vært ei trafikkulykke i 100-sonen i Klettbakken (Storlersbakkan). Ulykka skal ha vært i sørgående løp.

- En bilist har kjørt på en annen bil bakfra. Sjåføren i bakre bil klaget på at han hadde veldig vondt i en arm og en fot, og han er kjørt i ambulanse til St. Olavs hospital. Sjåføren i fremre bil ser det tilsynelatende ut til at det har gått bra med, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at politiet ikke har fått avhørt sjåføren som kjørte på den andre bilen siden vedkommende ble kjørt til sykehus, og at det derfor foreløpig er uklart hva som er årsaken til ulykka.

- Sak blir opprettet. Det er ikke avklart om det blir førerkortbeslag, sier Johnsen.

Vegtrafikksentralen melder at det er saktegående kø på stedet: Operasjonsleder Johnsen i politiet forteller at det fortsatt går sakte på stedet, men at det holder på å løse seg opp.