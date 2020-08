Nye kriterier for koronatesting i Midtre Gauldal

Nyheter

Det er Midtre Gauldal kommune som opplyser dette på sine nettsider. Der kan man også lese at alle som har behov for en koronatest, må ta kontakt med legekontoret på 72 43 03 20 for registrering og avtale om tidspunkt for testing.

- Fra torsdag 13. august vil testing bli foretatt utenfor den gamle hovedinngangen til sykehjemmet. Kjør inn ved rådhuset og ta andre oppkjørsel til venstre, opplyser kommunen.

- Bør sitte i bilen

På kommunens nettsider kan man lese at de som skal testes bør helst sitte i bil og vente utenfor inngangen. De fleste blir testet mellom klokken 08.15 og 09.00, men andre tidspunkt kan være mulig.

FHI: Nytt koronatilfelle i Midtre Gauldal Oppdaterte tall fra nettsidene til Folkehelseinstituttet viser at det nå er meldt om åtte tilfeller av covid-19 i Midtre Gauldal, men kommunedirektøren forklarer at tallet ikke er helt korrekt.

- Anbefaler testing

Helsetjenesten i Midtre Gauldal anbefaler testing for: Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Alle som kan ha blitt smittet med Covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste ti dagene.

Kommunen skriver også at det er viktig at alle som tror de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer benytter anledningen til å teste seg.