Skuddpremie på villsvin

Nyheter

NTB: Mattilsynet vil utbetale godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin felt i Norge.

For hanndyr blir det utbetalt 500 kroner, mens man får 2.000 kroner for prøver tatt fra hunndyr, da det er de som i størst grad øker bestanden.

Sjekk av slaktet for parasitten trikiner, som kan smitte over og føre til sykdommen trikinose hos mennesker ved inntak av for dårlig stekt eller kokt kjøtt, gjøres også gratis.

– Det er viktig og bra at vi får til tiltak som fører til færre villsvin i Norge. Regjeringen har lansert en handlingsplan mot villsvin, og ordningen med godtgjørelse er et av tiltakene i denne handlingsplanen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Arten er ikke ønsket i Norge fordi de kan bære sykdommer som kan smitte til andre dyr og mennesker, som vi ikke allerede har i landet. I tillegg kan de gjøre skade på jordbruksareal og skog, forårsake trafikkulykker og i noen tilfeller være farlige, særlig for løse hunder som jakter, opplyser Mattilsynet i en pressemelding (NTB).