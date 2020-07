- Klasse over musikerne og godt konsept

Nyheter

Som publikummer lørdagskvelden, må jeg si at arrangøren har kommet opp med et godt konsept. Fullt med folk, og en kjempekonsert med Hans Bollandsås og Small Town. Det er virkelig klasse over musikerne ja. De fortjener en stor takk. Hardtslående, rått, og tøfft. Mot slutten slo Helene Misund til med stev fra Sunnmøre. Dere utøvere fortjener ros for innsatsen, ros, fordi at det er en vanvittig prestasjon med samspillet til disse musikerne, og de vet hva de holder på med. Takk.