Dette tettstedet har et møbelprodukt som er blitt lagt merke til over hele landet. Det tradisjonsrike produktet lages fortsatt, og har navn etter dalen. Når du besøker dette tettstedet, kan du se et eksemplar som nok er i største laget til å ha i stua. I stedet er det blikkfang. Tettstedet er også inngangsport for seterdaler og for den som vil høyt til fjells.