Politiet: Ta det med ro i ferietrafikken

Nyheter

- Det kom inn melding om at sju biler er bak en bobil som kjører sakte. Nå er det majoriteten som har ferie, og mange ferierer i Norge. Jeg forventer at folk tar hensyn til hverandre, sier stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen i Gauldal politistasjonsdistrikt/stasjon sør.

Kø bak bobiler

Meldinga om de sju bilene bak en bobil var lagt inn i politiloggen, og stasjonssjefen forteller at slike meldinger viser at det er mye ferietrafikk og at det kan være køtendenser. I år har mange leid seg bobil for å kunne dra på campingferie i Norge. Stasjonssjefen ber folk smøre seg med tålmodighet av hensyn til trafikksikkerheten, og at de tåle at det kan gå litt sakte av og til.

- En får gi seg ett minutt ekstra, og folk har tross alt ferie. Folk er veldig utålmodig og de må tåle å ligge litt i kø, sier Eldegard Eriksen.

Rådet fra stasjonssjefen er at feriefolket på veien sørger for å ta nok pauser, sørger for at ungene aktivisers under bilturen og at en kjører på dagtid i stedet for lange forflytninger om natta.

- Ta det med ro. Hadde alle gjort det, hadde vi unngått mange av ulykkene, sier Eldegard Eriksen.

Mange er på veien

Ifølge trafikkdata fra målinger på E6 som nord for Melhus sentrum, er det ikke mindre trafikk på E6 i sommer sammenlignet med i fjor. Koronatida har ikke fått folk til å sette vekk bilen. Trafikkdata for mandag, tirsdag, onsdag og torsdag viser at det var mer trafikk i år på samme dato enn i fjor for tre av disse fire dagene. På tellepunktet nord for Melhus sentrum passerte det i går torsdag 18.871 kjøretøy mens det var nesten 500 færre kjøretøy på samme dato i fjor.

