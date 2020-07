Bli med på kjøretur gjennom Soknedalstunellen

Nyheter

Trønderbladet er på plass i Soknedal når den nye E6-strekningen åpner onsdag, tre måneder før planlagt. Vi sender live video når de første bilene kommer gjennom tunellen.

Strekningen er 6,5 kilometer lang og prosjektet ser ut til å havne under budsjett. Anleggsarbeidet startet høsten 2017. Tunnelens lengde er 3,6 kilometer, og den første tunnelsalven for å sprenge ut tunnelen fant sted i januar 2018.

Det er fortsatt en god del arbeid som gjenstår i Soknedal, blant annet ferdiggjøring av lokalvegsystemet og parkeringsplass samt «bussterminal» for kollektivreisende. Derfor blir det ingen offisiell åpningsmarkering nå.

Systemet for innkreving av bompenger er ikke helt ferdig ennå på grunn av forsinkede leveranser av utstyr under koronapandemien. Bompengeselskapet Vegamot antyder at oppstart av innkreving kan skje i løpet av august. Innkrevingstida forblir uforandret, og er beregnet til å bli 15 år.