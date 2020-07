Mopedbil kjørte av veien - fører med smerter i hode og kragebein

Nyheter

Rundt klokken 21 lørdag kveld meldte politiet om et kjøretøy som hadde kjørt av veien. Ulykken skjedde ved Lauvåsen, på grensa mellom Melhus og Buvika. Bilen havnet på taket.

- Det er et kjøretøy som er registrert som mopedbil. Den har kjørt ut i en sving og veltet. De to i bilen har selv kommet seg ut, sier Bernt Tiller, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Tiller opplyser at føreren klager over litt smerter i hode og kragebein, mens passasjeren fremstår som uskadd. Helsepersonell sjekker de to personene i tenårene.

- Vi har ikke fått snakket så mye med dem, så vi vet ikke så mye om hendelsesforløpet enda. Det blir i alle fall opprettet sak.