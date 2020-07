Brannvesenet måtte slukke rotbrann

Nyheter

Brannmannskaper måtte lørdag rykke ut til en rotbrann ved Ånøya. Årsaken til brannen er sannsynligvis et forlatt bål, opplyser Bernt Tiller, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

- Det er vanskelig å ettergå noe sånt, men det kan være greit å minne om bålforbudet, og hvor farlig det kan være å tenne bål, selv om det har regnet noen dager, sier Tiller.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man tenner bål, kan det være svært tørt i nærheten.