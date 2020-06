Setter av penger til gratis skolemat

Nyheter

Melhus kommunestyre har enstemmig vedtatt at det skal settes i gang et pilotprosjekt for skolemåltd, og da ved Lundamo skole og Lundamo ungdomsskole. Kommunestyret ønsker at pilotprosjektet kommer i gang i løpet av høsten, og at pilotprosjektet utføres i samarbeid med MerSmak som er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Melhus kommune.