Varetektsfengslet vogntogsjåfør med høy promille

Nyheter

Søndag fikk politiet melding om at en vogntogsjåfør satt og drakk øl i lastebilen, og at han hadde holdt på å kjøre av veien og hadde vært borti andre vogntog. I tidsrommet 21.30 og 22.00 fikk politiet henvendelser fra tre bilister som observerte et svært vinglete vogntog på E6 fra Støren og retning nordover.

- Han skal ha vært borti et annet vogntog på rasteplassen på Ler, og han skal ha forårsaket flere nesten-kollisjoner. Poltiet fikk stoppet sjåføren som er i 50-årene, på E6 ved Øya videregående skole på Kvål, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Inne i lastebilen fant politiet flere tomme ølbokser, og det sto også en åpen boks med øl i koppholderen.

Ustad forteller at sjåføren er fra Litauen. Ifølge politiet viste en utåndingsprøve at sjåføren hadde en promille på over 2.

- Han blåste til rødt, og det er tatt utvidet prøve av ham. Han er varetektsfengslet, og vi ønsker at han blir raskt dømt slik at han ikke forsvinner ut av landet. Dette er en meget alvorlig sak med stort skadepotensiale, sier Ustad.

Politiet er takknemlig for at bilister meldte fra om den vinglete og farlige kjøringa.