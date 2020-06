Kan få kjempeunderskudd: - Ansatte forteller om en ganske tøff situasjon

Nyheter

30. april viser prognoser at merforbruket totalt sett blir 25,8 millioner kroner i 2020. Samlet merforbruk i tjenesteområdene på årsbasis forventes å bli cirka 28,6 millioner, og per utgangen av mars var denne prognosen 24,2 millioner. Sammenlignet med månedsrapport for mars måned, så viser altså tertialrapporten per 30. april at merforbruket ikke er stoppet. Dette kom frem på formannskapsmøtet torsdag 11. juni.