Rammer inn kunstverk på småbruket

– Ja, det viste seg at det var lokaler her som passet fint til vår virksomhet her hvor vi raskt fikk innredet et stort rom til et rammeverksted vi ønsket oss, forteller Hege Besvold mens hun viser rundt. Mange kunstnere er allerede på kundelisten, men hun og samboer Christian Krogstad ønsker seg gjerne flere og ikke minst flere private kunder også.

– Vi kan jo levere ferdige innrammede kunstverk og bilder i rammetyper og i format som ønskes, understreker hun. Hennes far driver også et rammeverksted i Trondheim, og hun har nærmest vokst opp med det, men tenkte ikke i ungdommen på at hun også skulle følge i farens fotspor. Nå ble det slik og de siste årene drev hun med innramming i Klæbu før hun og samboer Christian flyttet til Lundamo.