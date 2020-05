Drektig grevling ble påkjørt på Rognes

Nyheter

Natt til tirsdag og da nærmere bestemt klokka 01.50, ble en grevling påkjørt på fylkesveg 30 på Rognes.

- Det var litt dramatisk. Grevlingen var drektig, men døde i påkjørselen. Ungene var i live. Det gikk bra med fører og bil, sier avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Olaisen forteller at viltnemnda ble varslet, og at den ga tilbakemelding om at situasjonen ble tatt hånd om på en human måte. Hvordan det gikk med grevlingungene, står det ifølge Olaisen ingenting om i politiloggen.

Flere viltpåkjørsler siste døgn Viltnemda har vært på jobb i natt.