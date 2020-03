Kan bli dobbeltrom og reduserte omsorgstjenester

Nyheter

I ei pressemelding bebuder Melhus kommune at det må gjøres midlertidige endringer i helse- og omsorgstjenestene som følge av koronakrisen.

Forventer høyere belastning

- Utbruddet av koronavirus har satt våre helse- og omsorgstjenester under stort press, og belastningen vil med stor sannsynligvis øke, heter det i pressemeldinga.

Samtidig forsikrer kommunalsjef Trude Wikdahl at innbyggerne skal føle seg trygge på at samfunnskritiske funksjoner fungerer.

- Alle skal få den hjelpen de trenger, men den prekære situasjonen vi står oppe i betyr at vi må gjøre noen vurderinger og omprioriteringer for å sikre akkurat dette, forklarer Wikdahl i pressemeldinga.

Tiltak

Blant tiltakene kommunen setter inn, er at korttidsavdelinga ved Buen helse- og omsorgssenter tømmes for å gjøre klart for mottak av økt antall utskrivingsklare pasienter fra sykehus. Kommunen vil også ta i bruk dobbeltrom på langtidsavdelingene, og bebuder at det gjøres i dialog med pårørende.

Kommunen varsler at dag- og aktivitetstilbud er stengt, at avlastningsopphold gis i svært begrenset omfang, at privat avlastning kan opprettholdes såfremt at smittevernregler følges, at det blir reduksjon i hjemmetjenester, at kurs- og gruppetilbud i regi av psykisk helse og ergo- og fysioterapitjenesten er satt på vent, at fritidskontakttilbudet er redusert og at kommunale kafeer fortsatt er stengt. Videre bebuder kommunen at hjemmesykepleien prioriteres.

Digitale trygghetsalarmer skulle ha vært innført framover, men er stilt i bero ifølge pressemeldinga. Kommunen har bestemt seg for ikke å sette i gang innkreving av egenandel for trygghetsalarm inntil videre.

