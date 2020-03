Størenbedrift med viktig bidrag i kampen mot koronaviruset

Nyheter

- Maskinen som desinfiserer bygg produseres av Decon-X på Lysaker, og de opplever stor pågang nå. Derfor har vi kastet oss rundt, slik at vi kan få bygget kasser som kan brukes til levering av et produkt som bidrar i kampen mot koronaviruset, sier daglig leder og selger Peder Rosmo i Capro Cases AS.