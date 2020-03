Ordføreren til hyttefolket: - Bli hjemme der dere er bosatt

Nyheter

Regjeringen vil søndag vedta en forskrift som forbyr folk å dra på en hytte i en annen kommune enn der de bor, skriver NRK.

Ifølge NTB betyr forbudet at regjeringen dermed kan tvinge folk hjem fra hytta med loven i hånd om nødvendig.

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret lørdag folk til å reise hjem fra hyttene sine, og hun advarte samtidig om at Sivilforsvaret kunne bli kalt inn for å oppsøke folk og be dem om å reise hjem.

Sikrest å ikke dra på hytta

Midtre Gauldal er en stor hyttekommune. Ordfører Sivert Moen er ikke overrasket over at regjeringen velger å forby folk å dra på hyttene sine.

- Det er en naturlig følge av rådene som er gitt. Det er jo klart at helseapparatene i de mindre kommunene kun er dimensjonert for den faste befolkningen. Det vil bli vanskelig å følge opp enda flere, hvis det skjer et stort utbrudd, sier Moen til Trønderbladet.

- Vi har ikke så mange fritidsbeboere som for eksempel Hemsedal, men det sikreste er likevel at folk holder seg hjemme der de er bosatt, fortsetter han.

Håper folk drar hjem

Ordføreren har ikke oversikt over hvor mange som oppholder seg på hyttene rundt omkring i kommunen.

- Myndighetene gikk ikke ut med en klar henstilling før helga, så det er klart det er eller har vært folk på hyttene, påpeker Moen.

- Er du bekymret for at folk fortsatt er på hyttene?

- Nei, jeg er ikke bekymret. Hvis noen føler seg dårlig, regner jeg med at de har dratt hjem, sier han.

Butikkene taper penger

At fritidsbeboere ikke drar på hyttene sine går utover handelsstanden i kommunen. Moen forstår bekymringen til butikkdriverne, men akkurat nå mener han det er viktigst å tenke på liv og helse.

- Nå handler det om å utsette mye av smittespredningen, slik at vi klarer å håndtere det på en god måte. Vi får rydde opp i økonomiske forhold senere, avslutter ordføreren i Midtre Gauldal.

