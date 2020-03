Nyheter

- I Melhus har vi testet 10 personer, og 10 personer testes nå daglig. Det er bare et tidsspørsmål før noen i Melhus er smittet, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).

Fredag formiddag satt kriseledelsen i et langt møte der blant annet ordføreren og smittevernlegen deltok, og etterpå skisserer ordføreren en rekke tiltak.

Eget telefonnummer

Ett av dem er at kommunen oppretter koronatelefonen og teamet slik Trønderbladet tidligere har nevnt.

Koronatelefonen kan nås på 906 18 260. Åpningstiden er 09-14 alle hverdager.

Ordføreren forteller at telefontjenesten er bemannet av helseutdannede personer, og disse kan svare på spørsmål som innbyggerne har når det gjelder lokal smittesituasjon og annet innbyggerne lurer på når det gjelder koronaviruset.

Det er også mulig å kontakte kommunen på korona@melhus.kommune.no

Svartida for e-post er også 09-14.

- Vi oppfordrer våre innbyggere til ikke å benytte andre telefonnummer, e-postadresser eller sosiale medier for å avklare spørsmål knyttet til koronaviruset lokalt i Melhus kommune. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon skal rettes til fastlege på dagtid eller legevakt (116 117) på kveld og helg, skriver kommunen i ei pressemelding.

Eget testteam

For å avlaste fastlegene oppretter kommunen et eget testteam fra mandag av. Ifølge nye retningslinjer er testing forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som har luftveissymptomer.

- Mistenker du at du kan ha viruset, hold deg i hjemmekarantene. Tenk på at én person kan smitte 3000, og det skal være lav terskel for å holde seg hjemme. Smittevernlegen sier at du må holde deg i hjemmekarantene i 6-8 dager etter at du er symptomfri, forklarer Jagtøyen som er utdannet sykepleier.

Ordføreren opplyser også at kommunen har laget en beredskap for en situasjon med mange alvorlige syke.

- Det må understrekes at vi alle er med på en dugnad av hensyn til dem med lavt immunforsvar. Et lite barn, en person under kreftbehandling eller en eldre person kan ha lavt immunforsvar, og vi som tåler å bli smittet skal tenke på dette, sier Jagtøyen.

Skoler og barnehager

Når det gjelder skoler og barnehager, er personell på stede. Men barna får ikke komme dit siden skoler og barnehager er stengt.

- Det kartlegges nå hvem som har behov for barnehageplass og SFO-plass. Barn av prioriterte grupper skal få plass, og det vil skje etter dialog mellom ansatte og foreldre. Tilbudet kommer på plass så fort kartlegginga er gjort, og det kommer til å bli små grupper. Det skal ikke etableres små barnehager hjemme, sier Jagtøyen.

Jagtøyen opplyser at elever har fått med seg bøker hjem, og at de kan gjøre hjemmeoppgaver. Ettersom det er flere områder uten god nok internettdekning i Melhus, vil det ifølge Jagtøyen ikke bli krav om å følge med undervisning via nettet. I stedet oppfordrer hun foreldre om å la barna være ute og leke, og ellers benytte tida til hjemmeoppgaver og kreativ aktivitet.

Hjelp til handling av mat

For å hjelpe dem som ikke kommer seg til butikken for å handle mat, er næringslivet, Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner som Røde Kors Omsorg i gang med å stable på beina et tilbud. Jagtøyen forteller at det vil bli kunngjort når dette er operativt. Kommunen har tatt i bruk Nyby-appen der folk kan få hjelp med praktiske gjøremål som snømåking, og denne kan brukes om noen trenger hjelp ifølge Jagtøyen.

Når det gjelder egne ansatte og møter som er berammet, opplyser Jagtøyen at alle politiske møter er avlyst. Det gjelder også formannskapsmøtet kommende tirsdag. De ansatte som kan ha hjemmekontor, er ifølge Jagtøyen oppfordret til å benytte det.

- Samfunnet skal jo gå videre, og situasjonen kan ikke ramme for eksempel kommende byggeprosjekter. Det vil derfor bli sett på hvilke saker som kan delegeres til for eksempel ordfører eller rådmann, forklarer Jagtøyen.

