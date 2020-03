AtB anbefaler folk å sykle eller å gå i stedet for å ta buss

Nyheter

- Vi følger med på koronasmitten og gjør tiltak, opplyser AtB i ei pressemelding.

Rådet fra AtB er at den som har muligheten til det, sykler eller går i stedet for å ta bussen slik at det blir bedre plass på bussene for dem som må bruke kollektivtilbudet. Videre anbefaler AtB at folk reiser utenom rushtid eller har hjemmekontor. Om en blir syk eller kan være smittet, er rådet at en ikke reiser kollektivt.

AtB forklarer at det daglige renholdet på alle bussene i Trondheimsområdet er blitt skjerpet,og at det er plassert ut håndsprit og informasjon om koronasmitte på ferger, hurtigbåter og terminaler. Dersom det blir behov for det, vil AtB og operatørene sette inn ytterligere tiltak.

- Vi er i daglig dialog med operatørene våre for å sikre at vi har tiltak å sette inn dersom det skulle bli utfordringer med sjåfører og mannskap som følge av koronaviruset, heter det i pressemeldinga.

