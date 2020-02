Leier inn over 80 ansatte fordi få jobber heltid

Nyheter

Lav andel heltidsansatte innen turnusbaserte yrker i Melhus kommune, fører til at kommunen må leie inn personer for å ta vakter. En kartlegging kommunen har gjort, viser at 82,8 årsverk er innleid hjelp i 2019. Av dette er en stor andel innleid ekstrahjelp og tilkallingsvikarer. Oversikten viser også at det går med årsverk til overtid og forskjøvet arbeidstid.