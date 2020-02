Kobler frivillige via nettet

Nyheter

Melhus frivilligsentral går nye veger for knytte folk sammen. De har tatt i bruk appen Nyby. Her kan de som trenger hjelp melde inn sine behov, og dette blir synlig for frivillige som har ledig tid og ressurser. God hjelp er bare et tastetrykk unna, og tjenestene kan være alt fra snømåking og følge til lege, til leksehjelp.