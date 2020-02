Mente bil kjørte vinglete - så fikk politiet dashbord-filmen

Nyheter

Natt til søndag klokka 04.15 fikk politiet melding om en bil som kjørte vinglete på E6 på Lundamo.

- Melderen forteller at bilen holdt på å kjøre inn i et annet kjøretøy. Bilen skal ha vinglet veldig og vært over i motgående kjørefelt flere ganger, opplyser operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

En patrulje fikk stanset bilen og kontrollerte sjåføren som skal ha kjørt merkelig.

- Det var ingen mistanke om promille. Politiet fikk også sett en video fra et dashbordkamera. Filmen viste ingen farlige situasjoner, men bilen var over gulstripa noen ganger, sier Sagen og legger til at det ikke blir opprettet sak fra politiets side.

