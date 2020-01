Kollisjon i Melhus sentrum

Nyheter

Onsdag kveld har to biler kollidert i Melhus sentrum. Ifølge politiet har kollisjonen skjedd ved Thoragården.

Politiet melder på Twitter at det ikke har oppstått alvorlig personskade.

- To personbiler kolliderte ved rundkjøringa. Det blir opprettet sak for en bilfører i 30-årene for vikepliktsbrudd, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen opplyser at en passasjer i den ene bilen klaget litt på vondt i ryggen etter kollisjonen, og at passasjereren ble undersøkt på stedet.

- Det ble vurdert slik at det ikke var personskade, sier Kimo.