Har gjennomført avhør av to hundeeiere

I oktober ble to værer drept av hund på Rognes, og en tredje måtte avlives på grunn av skader. Hunden ble ikke observert, men Statens Naturoppsyn undersøkte sauene, og konkluderte med at de var drept av hund. Dette opplyser politiets etterforskningsleder Per Kristian Stokke.