Dobbelheisen i Vassfjellet står fortsatt

Nyheter

Skianlegget i Vassfjellet har allerede hatt åpent i tre helger, og startet sesongen tidligere enn skiheisene i Oppdal. Salget av sesongkort har vært dobbelt så stort som i fjor. Daglig leder Eirik Sem sier de har hatt en fantastisk start på sesongen. Vinterparken ønsket å åpne dobbelheisen til denne helga, men de greide ikke å produsere nok snø i de øvre delene av anlegget forrige uke.

Det er altså Koslia-heisen som er åpen, og de to heisene i Vasseland.

- Plussgrader stoppet snøproduksjonen, og vi mangler snø øverst i bakkene. Men mildværet gjorde at snøen som var der pakket seg, og vi har fått en fast og god såle, som lover godt for resten av sesongen, sier Sem.

De to første helgene var åpen kun for dem med sesongkort, mens det fra denne helga er åpent for alle.

Eirik Sem opplyser at de har som mål å åpne anlegget i hverdagene, fra og med mandag 16. desember.

- Det ligger an for en flott julesesong i Vassfjellet, sier daglig leder.