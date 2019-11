Nyheter

Mandag klokka 19.48 fikk politiet henvendelse fra en beboer på Tanem.

- En beboer meldte om at det foregikk grisekjøring, og at det ifølge melder var et gjentakende problem. Politiet kjørte forbi stedet kjøringa skal ha foregått, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.