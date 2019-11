Anbefaler forsiktighet på denne turstien

Nyheter

- Vær så snill å ta hensyn når dere går ved Loddbekken, dette er et anleggsområde, var oppfordringa fra Nye Veier og entreprenøren Peab under et folkemøte om E6-bygginga Kvål-Melhus sentrum.

Den populære turstien Folk i form-løypa går ved Melhus sentrum,og turgåere har merket at anleggsarbeidet for E6 er i gang. Ved Loddbekken er det kommet opp sikringsgjerder. Henstillinga fra blant annet prosjektleder Petter K. Angelsen i Nye Veier var altså at folk tar hensyn til det pågående anleggsarbeidet.

Første jafs for unikt E6-prosjekt Torsdag var det offisiell åpning av veiprosjektet E6 Melhus-Kvål til over en milliard kroner, og tre ordførere var med da det første gravemaskinjafset ble tatt.

Angelsen fortalte under folkemøtet at det er foretatt tester for å se om sjøørreten kommer seg opp i bekken, og at undersøkelser viser at fisken klarer å passere oppover. Loddbekken er midlertidig lagt opp i forbindelse med anleggsarbeidet.

Nye Veier planlegger å beholde Loddbekkbrua siden den er kun 15 år gammel, men vil rive like gamle Skjerdingstad bru fordi den blir for smal. På Kvål skal brua Øverkvålbrua bygges, mens det skal bygges en gang- og sykkelbru over E6 ved Melhus sentrum.

Nye Veier svarer om rør i Loddbekken Her forklarer Nye Veier at omlegging av Loddbekken er midlertidig.

Det var ikke bare for turstien Nye Veier og entreprenøren Peab kom med henstilling om å vise forsiktighet.

Rådene var:

- Ta gjerne en prat med ungene om at anleggsområdet kan være skummelt for dem

- Ta ned farten når du kjører der det pågår anleggsarbeid

- Vis aktsomhet når du kjører gjennom anleggsområdet som vil bli hele E6-strekninga fra Kvål til Melhus sentrum, og ta hensyn til anleggsarbeiderne slik at ingen blir skadet