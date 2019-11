Nyheter

Politiet ble varslet etter en dyrepåkjørsel på togsporet på Hovin. Meldingen fra Vy gav tvil om det var et rådyr eller en hjort. Politiets operasjonsleder sier at togselskapet har egne interne rutiner for varsling som ble fulgt.

Hendelsen skjedde klokka 20.53 fredag kveld.