Tar grep for å sikre lekeplassene i Midtre Gauldal

Nyheter

- Kommunen mottok rapportene fra Scan-kontroll 10.oktober, selv om kontrollene ble gjennomført i juli. Da rapportene kom, sendte jeg dem til alle lederne i barnehagene og skolene. De fikk beskjed om å se gjennom rapporten og at alle lekeapparater med A-feil måtte stenges umiddelbart. Videre oppfølging vil skje i samarbeid med enhet for eiendom og kommunalteknikk, sier Toril Grøtte, som er kommunalsjef for oppvekst i Midtre Gauldal.