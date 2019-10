Ordføreren: - Jeg har ingen jobb neste onsdag

Nyheter

- Jeg har ingen jobb på onsdag. Hva jeg gjør deretter, har Trønderbladet eller Gaula ikke noe med fordi jeg ikke lenger er en offentlig person, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap) etter at tirsdagens formannskapsmøte var ferdig.

Formannskapsmøtet tirsdag var det siste for Gunnar Krogstads del ettersom han etter nominasjonsbråket trakk seg helt fra valglista og dermed ikke ble valgt inn i kommunestyret. Kommende tirsdag er det konstituering av det nye kommunestyret med blant annet valg av ordfører, og går alt slik den nye flertallsgruppa er blitt enig om, skal ordfører Gunnar Krogstad overrekke ordførerkjedet til Jorid Jagtøyen (Sp). For fire år siden var det Jagtøyen som overrakte ordførerkjedet til Krogstad.

Krogstad er utdannet jurist og jobbet som advokat fram til han ble valgt som ordfører for fire år siden. Da han ble ordfører, valgte han å si ifra seg advokatbevillinga. Han er også utdannet ingeniør. Tidligere har han blant annet vært leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

- Vemodig

- Klart det er vemodig å ha det siste formannskapsmøtet. Formannskapet er den forsamlinga jeg har satt mest pris på, og det er det politiske organet som har hatt flest møter. Det er ikke mange formannskapsmøtene jeg har hatt forfall til. I formannskapet hr det vært interessant å være, og det har vært en god tone, sier Krogstad.

Nå blir det byggestart for ny E6 E6 Melhus-Kvål er det første prosjektet for Nye Veier Trøndelag, og torsdag blir det offisiell byggestart.

De siste dagene som ordfører skal Krogstad blant annet delta på møte i kontaktutvalget for Miljøpakken, være med på offisiell start for E6-bygginga i Melhus og delta på et møte i konstellasjonen Trondheimsregionen.

Siste kommunestyremøte for ordføreren og mange representanter Etter tirsdagens kommunestyremøte blir det store endringer for politikerne.

Kan få etterlønn

Hva Krogstad skal jobbe med etter at kommende kommunestyremøte er over, ønsker han ikke å gå så mye innpå bortsett fra å si at han ikke har noen jobb å gå til. Ifølge Krogstad har han søkt på to jobber, og den ene er rådmannsstillinga i Midtre Gauldal som han ikke fikk.

- I reglementet som kommunestyret har vedtatt, får jeg en måneds lønn til og kan få to måneders lønn til om jeg ikke får meg ny jobb. Dette gir meg muligheten til å se meg om etter annet arbeid. Jeg har bevisst ikke brukt tid på jobbsøking, sier Krogstad.

Ap vraker Gunnar Krogstad som ordførerkandidat Nominasjonsmøtet i Melhus Arbeiderparti har vraket ordfører Gunnar Krogstad som ordførerkandidat.

Tirsdagens formannskapsmøte inneholdt en del saker. Underveis ble møtet avbrutt av at politikerne fikk øye på to rådyr som gikk rett utenfor vinduet til formannskapssalen som er i andre etasje i Melhus rådhus. Møtet ble avsluttet med fotografering og kakespising. Kaka hadde ordføreren selv betalt for. Tirsdag hadde han for øvrig bursdag og ble 59 år.

Stor utskifting

Samtlige med fast plass i Melhus formannskap møtte opp til tirsdagens formannskapmøte. De som også går ut av formannskapet er Gunnar Krogstad (Ap), Bente Estenstad (Ap), Jens Otto Havdal (Ap), Berit Wold Fjelle (Ap og fikk fast plass fordi Guro Angell Gimse (H) gikk ut av formannskapet som følge av stortingsplass/statssekretærjobb), Jan Arne Bremnes (KrF), Jan Frode Hatlen (V) og Lisbeth Tiller (Frp), mens Stine Estenstad (H), Jorid Jagtøyen (Sp), Fritz Arne Haugen (Sp) og Sigmund Gråbak (Melhuslista) fortsetter.

Venstre utgår for øvrig fra kommunestyret på grunn av lav valgoppslutning, mens Fremskrittspartiet blir det eneste partiet som ikke er med i ei gruppe.

Kvinner i toppen skapte utfordring da vervene skulle fordeles Nå er det klart hvem fra den nye flertallsgruppa, som skal sitte i formannskap og lede komiteer.