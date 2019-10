Skrinlegger planer om vindkraftverk på Brungfjellet

Nyheter

TrønderEnergi har lagt vekk planene om å bygge vindkraftanlegg på Brungfjellet i Melhus, opplyser konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar Stig Tore Laugen i TrønderEnergi.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at ordfører Gunnar Krogstad sendte brev til TrønderEnergi der han bad selskapet hvor Melhus er største eier, om å trekke konsesjonssøknaden for Brungfjellet. Det var Jan Frode Hatlen (V) som i kommunestyremøtet spurte om ordføreren kunne foreta en slik henvendelse.

Sterk motstand

I Melhus kommunestyre var det sterk motstand mot TrønderEnergis planer om vindpark på Brungfjellet, og kommunestyret sa tydelig nei til planene. Da Trønderbladet kontaktet TrønderEnergi etter vedtaket da, sa selskapet at det ikke var aktuelt å gå videre med planene.

- Det er ikke aktuelt å gå videre med konsesjonssøknaden fra 2013. Siden det var så stor lokal motstand, har TrønderEnergi senere ikke gått videre med søknaden. Melhus har etterspurt en bekreftelse på at TrønderEnergi ikke går videre med planer om vindkraftverk på Brungfjellet, og det har vi bekreftet i brev til kommunen og NVE, sier Laugen.

Når det gjelder Stokkfjellet, arbeider TrønderEnergi videre med planene.

-Utover de prosjektene hvor anleggsarbeidene nå pågår, har vi ingen nye prosjekter på gang. Hvis det senere skulle vise seg å være tilslutning i Melhus for et vindkraftprosjekt, får vi vurdere det da. Motstanden mot vindkraft har økt betydelig, og vi er ikke overrasket over at også Melhus gjenspeiler de nasjonale og regionale trendene. TrønderEnergi ønsker å bygge vindparker der folk vil ha dem, sier Laugen.

Laugen opplyser at det er tilfeldig at brevet om skrinleggelse av vindkraftanlegg på Brungfjellet, ble sendt samme dag som regjeringa sendte ut melding om at det ikke blir noe av en rammeplan for vindkraft.

