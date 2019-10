Mistet komfyr - mistet førerkortet

Nyheter

Kjøpet av en komfyr på IKEA i Trondheim endte for en bilist med at han fikk førerkortet beslaglagt.

Torsdag klokka 16.49 var en politipatrulje på utrykning til et trafikkuhell på Lundamo da føreren av politibilen plutselig oppdager at det ligger en komfyr midt i veien på E6 Melhus. Sjåføren må trykke hardt på bremsen for å unngå å kjøre på komfyren.

Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at politiet klarer å finne hvem som har mistet komfyren fordi den nylig var blitt kjøpt på IKEA.

- Ved å oppsøke IKEA klarte patruljen å finne ut hvem som hadde kjøpt komfyren, og de ringer personen som er en mann i 60-årene fra Sunndal. Førerkortet ble beslaglagt, sier Ustad.

Komfyren var fraktet på en tilhenger, og føreren er også anmeldt for mangelfull sikring av last.

