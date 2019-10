Slik er reglene for kveldsro på Melhus

Nyheter

Torsdag 10. oktober publiserte Trønderbladet saken «Trafikkstøy på Melhus». Her opplyste Konstad at politiet 9. oktober klokken 23.53 fikk meldinger om trafikkstøy fra ungdommer på mopeder i Storsandveien. Konstad forklarte at slik støy er et problem flere steder i distriktet vårt da det skal være nattero etter klokken 23.00. I denne saken hadde ungdommene forlatt stedet da politiet ankom.