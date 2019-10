Vet du hvem disse personene er?

Nyheter

Bildet fra vårt bildearkiv er fra 21. oktober 1989 ifølge påskrifta bak på bildet, og har som mange andre bilder i vårt arkiv svært lite tekst på baksiden. Det eneste som står i tillegg til datoen er Emil på biblioteket. Det kan se ut til at dette er en barneforestilling i regi av kulturskolen i Melhus på Melhus bibliotek. I bakgrunnen kan det se ut til at kulturskolerektor Harald Lund er med. Lund gikk nylig av som kulturskolerektor for å tre inn i pensjonistenes rekke, og det samme gjorde biblioteksjef Brita Narjord. Helt t.h står kulturskolelærer Håvard Karlgård.