Ga penger til milestein

- Steinen er for lengst produsert og avdekket, fortalte ordfører Gunnar Krogstad (Ap) til kommunestyret da politikerne skulle ta stilling til om Melhus kommune skulle bevilge penger til en milestein i pilegrimsleia.

Milesteinene ble satt opp i pilegrimsleier for å opplyse gående om hvor langt det var igjen til Nidaros som var målet for pilegrimene. Melhus har to pilegrimsleier. Den ene går blant annet i Vassfjellet mens den andre går over Øysand. Steinene ble satt opp etter kongelig forordning i 1687, og skulle stå som navnet antyder, hver mil. En mil i den tida var ikke 10 kilometer som nå, men 11,3 kilometer. Avdukinga av milesteinen som står på Kirkflå, skjedde under Sagauka i juni.

Rådmannen har fått innhentet kostnad for milesteinen hos Nidaros Domkirkes Restaureringarbeider og vurderte også å få steinen laget hos Trondheim Stenindustri. Den totale prisen for milesteinen kom på 119.000 kroner etter valg av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Kommunestyret bevilget enstemmig 30.000 kroner, og har fått 20.000 kroner fra fylkeskommunen.

Nye kulturfolk på plass Anne Sørtømme tar over som leder for Sagauka og som kulturrådgiver.

Før saken ble behandlet av kommunestyret, spurte Anne Sørtømme (SV) om hun kunne være inhabil siden hun blir leder for Sagauka, og kommunestyret kom fram til at hun kunne være med på å behandle saken.