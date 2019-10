Forlenger evakuering etter jordras i Melhus

Nyheter

Beboerne i tre hus i Havdalsgrenda ble evakuert etter at det gikk et jordras i grenda natt til forrige lørdag. I første omgang ble evakueringa innført til søndag i forrige uke, og så avgjorde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forrige uke i samråd med politiet at evakueringa skulle forlenges til mandag klokka 14. Evakueringa for de ni beboerne ble forlenget fordi det viste seg at jordmasser fortsatt var ustabile slik at det gikk nye ras.

Mandag ble politiet informert av NVE om ett av bolighusene, og da det som er nærmest rasområdet, må være evakuert fram til 1. desember. Ifølge regionsjef Kari Øvrelid i NVE kan resten av de evakuerte beboerne flytte tilbake.

- Vi går i gang med hastetiltak for å sikre Løvsetvegen 395, og i samråd med Multiconsult avgjør vi som må gjøres med rasområdet for å unngå nye ras, sier Øvrelid.

Når det gjelder atkomstveien inn i grenda som ble skadet av raset, kan den ifølge Øvrelid ikke benyttes.

- Kommunen har ansvar for atkomsten, sier Øvrelid.

Når det gjelder veien inn i grenda som ble skadet av jordskredet, sier Øvrelid at kommunen er pålagt å ha en sikker atkomst inn i grenda.

Melhus kommune har tilbudt evakuerte beboerne å få bo på kommunens beredskapshotell på Tiller.

NVE hadde fra før laget en plan for sikring av Rødde som ligger i nærheten av Havdalsgrenda, og Øvrelid sier at NVE ikke kommer til å gjøre noe med planen for Rødde som følge av jordskredet. Sikringa på Rødde mot leirskred skal starte som planlagt i januar ifølge Øvrelid.

