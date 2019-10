NVE forlenger evakueringa etter jordras i Melhus

Nyheter

I dag tirsdag har Norges vassdrags- og energidirektorat avgjort at evakueringa for beboere i tre hus i Havdalsgrenda i Melhus må forlenges til mandag klokka 14. Det opplyser operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

- Beboerne må fortsatt være evakuert fordi grunnen er ustabil og det er stadige utglidninger og småras, sier Hollingen.

Lørdag gikk det et jordras ved Havdalsgrenda i Melhus, og beboere i tre hus ble evakuert. Raset gjorde skade på en vei, og en lyktestolpe med ledninger ble hengende i løse lufta.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avgjorde søndag ettermiddag at evakueringa måtte forlenges til tirsdag klokka 15 slik at de skulle få tid til å utføre alle nødvendige undersøkelser samt oppsummere funnene. I alt ni borepunkt ble etablert, og NVE leide inn Rambøll til å utføre boring. I dag opplyste politiet at NVE forlenger evakueringa til mandag klokka 14.

Regionsjef Kari Øvrelid i NVE bekrefter at evakueringa er forlenget til mandag. Trønderbladet har tidligere skrevet at Melhus kommune tilbyr hotellovernatting for dem som ikke har noe sted å bo mens de er evakuert.

Saken oppdateres!