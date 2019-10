Ikke legg søndagsturen til rasområdet

Nyheter

- Det er veldig viktig at folk ikke går på raskanten. Det er ustabile masser, sier regionsjef Kari Øvrelid i NVE.

Søndag dukket det opp turgåere i området der det lørdag gikk et jordras. Veien inn i området er sperret med politibånd, men ikke alle var klar over at dette innebar at båndet ikke kunne passeres. En turgåer sier til Trønderbladet at han ikke forsto at det er ferdselsforbud på veien. Andre turgåere snudde da de så politibåndet. Det er også turgåere langs Løvsetvegen, men dette er såpass langt unna at de ikke kommer inn i området der det har rast.

NVE har engasjert Rambøll til å kartlegge området ved hjelp av boring, og Øvrelid opplyser at det bores ni hull. Hvorvidt det er funnet kvikkleire, vil Øvrelid ikke si noe om. Men hun understreker at det rasutsatte området ikke er blitt betegnet som rødt område av NVE, og at området så langt ikke har slått ut på NVEs oversikter over farlige områder.

- Vi skal gi tilbakemelding til beboere og andre søndag ettermiddag. Det kan være at vi trenger mer tid så det er ikke sikkert at evakueringa oppheves. Området er under marin grense, og derfor gjør vi såpass grundige undersøkelser, sier Øvrelid.

Området blir også undersøkt med drone. Øvrelid opplyste lørdag at områder under marin grense kan inneholde kvikkleire. I 1992 gikk det et stort ras i samme område og det ble ifølge en beboer gjennomført sikringstiltak.

Beboere i tre hus er fortsatt evakuert.

I januar planlegger NVE å starte opp sikringsarbeid for 15 millioner kroner på Rødde, mens det rasområdet ikke er omfattet av denne planen.

Ble evakuert: - Raset er ganske heftig Arnfinn Lehn og Anne Lillebo er blitt evakuert fra hjemmet i grenda der jordskredet har gått.