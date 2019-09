Veterinær tapte på nytt i retten om dyrehold

Nyheter

5. september har Frostating lagmannsrett tatt stilling til bonde Merete Støvrings anke over aktivitetsforbudet på gården. Aktivitetsforbudet innebærer ifølge retten at Støvring ikke kan ha dyrehold på gården på Ler.

I Sør-Trøndelag tingrett tapte Støvring saken om aktivitetsforbud, og nå har Frostating lagmannsrett behandlet anken. Lagmannsretten har forkastet anken fra Støvring, men har fritatt henne fra å måtte betale saksomkostningene til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Aktivtetsforbud

Ifølge lagmannsretten har det ikke framkommet noe i saken som sannsynliggjør at forbudet er ugyldig av grunner som Støvring har framført. Støvring har ifølge rettspapirene, rettet omfattende kritikk mot Mattilsynets saksbehandling, og deriblant personelle kompetansemangler, inhabilitet, partsinnsyn, veiledningsplikt og utredningsplikt.

Retten mener at Støvring har hatt god tid til å rette på kritikkverdige forhold, både før og etter at aktivitetsforbudet ble nedlagt. Videre heter det i domspapirene at Støvring er imøtekommet ved at vedtaket om å fjerne dyrene er utsatt til 1. oktober. Momenter retten framfører er at "at saksforholdet er svært grundig belyst, at dyrene på gården risikerer skader og lidelser når vinteren kommer, at staten er søkegod, slik at Støvring under enhver omstendighet får dekket økonomisk tap ved tvangssalg eller tvangsslakting, hvis hun vinner fram i hovedsaken".

Hovedforhandlingen i lagmannsretten varte i fem dager, og fem vitner ble hørt.

Anker til Høyesterett

Støvring er veterinær og bonde, og hun er sterkt kritisk til Mattilsynets framgangsmåte.

- Jeg har allerede sendt anke til Høyesterett. Kjennelsen var omtrent ikke begrunnet, sier Støvring til Trønderbladet.

Støvring etterlyser en begrunnelse for dommen i Frostating lagmannsrett, og opplyser at en tilsvarende sak i Gulating lagmannsrett hadde begrunnelse.

- Mattilsynet gjør hva som helst. Vi har både sendt brev og bedt om et møte med Mattilsynet fordi vi må unngå at de ekspederer dyrene, sier Støvring.

Ifølge Støvring er det 14 rørosfe, 4 drektige kviger, 60 sauer med en del lam som går på beite, 3 avlsgriser med unger, 50 høner og 13 ponnier. Halvparten av lammene er ifølge Støvring levert til slakteriet.

