Vil at AtB skal sette inn flere direktebusser for å dempe biltrafikken inn til byen

- Jeg er dypt bekymret for utviklinga med at flere sier at de heller vil kjøre bil enn å ta bussen inn til Trondheim. Vi kan ikke komme i den situasjonen at flere bruker bil. Hvis AtB ikke klarer å følge ruteplanen som er lagt, kan konsekvensen være at det må settes inn direktebusser, sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp).

Forstår frustrasjonen

Hallem har merket seg den sterke misnøyen med busstilbudet blant kollektivreisende fra Melhus, Stjørdal, Malvik og Klæbu, og sier at det er mest kritikk fra Melhus.

- Jeg har forståelse for frustrasjonen, og folk melder fra at de har fått en tyngre hverdag, sier Hallem.

Fra disse stedene må bussreisende bruke omstigningspunkt på Stor-Rosta og etter hvert på Tiller om de reiser utenom rushtida. Mye av misnøyen skyldes at overgangen er alt annet enn sømløs slik AtB har framhevet at den skal være ettersom folk blir stående og vente lenge på omstigningspunktet. På omstigningspunktet er det bare et lite busskur, og med alt regnet i det siste har det kokt blant bussreisende som har blitt stående både lenge og vel på Stor-Rosta.

Det er også misnøye med at bussene korresponderer dårlig og at reiseplanleggeren ikke fungerer. Trønderbladet har blant annet skrevet at bussreisende har startet aksjonen bil for buss, og fylkesvaraordføreren er bekymret for at det blir økning i biltrafikken slik at nullvekstmålet ikke nås. AtB har sagt til Trønderbladet at selskapet ikke planlegger å sette inn direktebuss fra Melhus, og administrerende direktør Janne Sollie har uttrykt bekymring for at trafikkgrunnlaget for metrobussen kan forsvinne om klagene imøtekommes.

Spør fylkesrådmannen

Nå har fylkesvaraordføreren sendt inn spørsmål til fylkesrådmannen om det ikke er på tide å gjøre noe for å imøtekomme brukerne. Hallem peker på at mye er bra med den nye ruteomlegginga, men at det er nødvendig å endre for dem det ikke er blitt så bra for.

- Spørsmålet kommer opp i fylkesutvalget, og jeg har fått beskjed fra fylkesrådmannen om at det blir besvart i møtet 1. oktober, sier Hallem.

Hallem er nylig valgt til fylkesvaraordfører i Trøndelag fylkeskommune, og sier at han ikke var med i planlegginga i 2016. Han mener det kan være aktuelt å bruke av byvekstmidlene for å betale merkostnaden med direktebuss. Ifølge AtB vil det koste sju millioner kroner å ha direktebuss hele døgnet fra Melhus.

- Jeg er mest opptatt av å se framover og jeg mener at AtB ikke må ri prinsipper. Det er Trøndelag fylkeskommune som bestemmer over AtB, og det var fylkeskommunen som kom med bestilling. Når det er rullet ut et system, må det fungere. Det er ikke sikkert at det var mulig i 2016 å se konsekvensen av det nye systemet, sier Hallem.

Også fylkesordføreren

Fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) har også merket seg den sterke buss-misnøyen, og varsler at også han vil stille fylkesrådmannen spørsmål om det nye ruteopplegget.

- Hva var argumentene for å kutte ut pendelrute 38, og hvilke konsekvenser vil det ha å gjeninnføre den? Både kostnadsmessig og tilbudsmessig sett opp mot dagens tilbud. Flere melder om for lang ventetid til Metrobuss på vei inn til byen. Skulle ikke frekvensen på Metrobusslinjene være 5 min i rushtiden, slik det stod i rutestrukturprosjektet? Stemmer dette, og hvis ikke - når ble vi orientert om endringen og hvorfor har den i tilfelle skjedd, er blant spørsmålene Sandvik har meldt inn.

Sandvik spør også om hva som er status for forsinkelser og frakjøring, og om det er mulig å si noe om trafikkutvikling for buss, tog og bil.

Spørsmålet til Sandvik kommer også opp 1. oktober. Trønderbladet har spurt Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) som nylig ble gjenvalgt som fylkespolitiker om fylkespolitikerne var kjent med at det ville bli et omstigningspunkt.

- Omstigning kom etter forslag fra AtB med argumenter om flere avganger og et bedret tilbud. Det var noe alle partiene stemte ja til. Resultatet har vi først fått nå og jeg tror det er stor enighet blant politikerne på fylket om at dagens situasjon ikke kan fortsette, opplyser Hopsø.

Trønderbladet har forsøkt å få Statens vegvesen til å komme med tall for trafikkutvikling for bil inn til byen, og vegvesenet har nektet å gi fra seg talldata. Det eneste vegvesenet vil si er at trafikken har økt på tellepunktene E6 Melhus nord og Klett.





