Vil ikke ha ungdomsklubb i bankbygg

Nyheter

Melhus formannskap ønsker å legge planen om å bruke det tomme bankbygget på Lundamo til ungdomsklubb bak seg for godt framfor ytterligere utredninger rundt bankbygget. Under det siste formannskapsmøtet vedtok politikerne etter forslag fra Bente Estenstad (Ap) på vegne av Ap, H og KrF at et tilbygg og ombygging av Lundamo ungdomsskole i stedet skal prioriteres.