Blues i jubileumskirka

Hoveddelen var det Geir Rune Engan og hans band som sto for med sin blueskonsert. Det kan vel sies at som vanlig var det en inspirert gitarist og musiker som med sin innlevelse ga publikum i den fullsatte kirken en god konsert. Noe den siste låten, som fikk publikom til å ta trampeklappen i bruk, var et bevis på.