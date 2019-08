- Ønsker at Sp siteres riktig i debatten om gratis skolemat

Nyheter

Saken handler om debatten som ble arrangert av Fagforbundet og Utdanningsforbundet på GSK mandag 19. august. I saken kunne man blant annet lese følgende: «Frp og Sp er de eneste partiene som ikke ønsker gratis skolemat.»

Mail til Trønderbladet

I forbindelse med dette, har Moen sendt en mail til Trønderbladet hvor han skriver følgende: «Vi ønsker at SP siteres riktig fra debatten om gratis skolemat. På et ja - nei spørsmål svarte jeg delvis om gratis skolemat. Jeg refererte også fra vårt program: Skolelunsj vil sikre alle barn et ernæringsriktig måltid i skoletida. Dette vil bidra til å øke konsentrasjonen og evnen til læring hele dagen. Uten øremerka midler fra staten må kostnadene i hovedsak dekkes gjennom at foreldrene holder maten. Kommunens oppgave vil være å tilrettelegge for gjennomføringen, samt å gi råd til foreldrene om god og riktig skolemat. Vi vil arbeide aktivt for å få til utprøving og likeledes være en pådriver gjennom eget parti for å få en statlig finansiering.»

Moen legger til at ingen av de andre partiene har noen større mulighet enn Sp til å avsette midler til gratis skolemat.

