Mye korn allerede levert på Lundamo

Ved Norgesfôr Orkla avdeling på Lundamo tok de imot det første kornlasset allerede den 15. august. Tore Valset som var kveldsvakt ved mølla på Lundamo onsdag kveld, forteller at kvaliteten på årets avling ser ut til å være noe bedre enn et normalår.

-Det er for tidlig å si om det kan bli et kronår, men så langt ser det veldig bra ut, forteller han og legger til at hvis været holder seg uten nedbør kan det bli stor tilgang på levering og treskift med døgnlevering ved mølla.

Onsdag kom det første kornlasset til mølla på Lundamo ut på ettermiddagen og Geir Arne Hollum fra Kvål og Ole Martin Hoem som leverte det første kornet for sin bestefar Oddvar Langørgen fra Lundamo. De er begge enige om at kvaliteten ser bra ut og med håp om godt vær er de sikre på at det vil bli mye tresking utover nå.

-Jeg har allerede levert fire lass, to her på Lundamo og to på Melhus, forteller Hollum og legger til at avstanden til de to møllene er forholds den samme og kjører dit det passer best i forhold til når han kan få levert. Ole Martin Hoem forteller at det første kornet ble tresket på det stykket på sin bestefars eiendom som ble først sådd i vår.

-Jo da, det blir nok full fart på kornhøstingen nå og skal gjerne hjelpe til videre utover nå, legger han til.