Vil guide innvandrere inn i det norske samfunnet

- Jeg har opplevd gjentatte ganger å få spørsmål fra innvandrere og flyktninger om hvordan de kan lære seg språket, få seg jobb og komme i kontakt med dem som snakker norsk. Derfor skrev jeg boka, sier Margaret Moiba som bor på Gimse sammen med ektemannen Aril Reiersen og deres tre barn.

Moiba er opprinnelig fra Sierra Leone i Afrika, og har i mange år brent for å hjelpe innvandrere inn i det norske samfunnet. Hun startet hjelpeorganisasjonen Verdige Smil som har et senter på Heimdal. Verdige Smil ble stiftet av Margaret Moiba og Aril Reiersen i 2003, og de samler også inn penger til hjelpearbeid i Sierra Leone.

To-tre ganger i uka jobber hun på senteret, og det er der hun ofte har fått spørsmålene som hun nå forsøker å gi svar på i boka "Norgesguide. Innvandrere deler sine erfaringer". I tillegg jobber hun som vikar i en barnehage i Trondheim.

Boka er i 1000 eksemplarer og selges både i bokhandlere og på nettet. Den nybakte forfatteren forteller at boka gis ut i samarbeid med Startup Migrant. Ett år har det tatt å få ferdig boka, og Moiba forteller at det er mange timers arbeid bak utgivelsen.

- Jeg har intervjuet andre innvandrere om hva som skal til for at de skal føle seg som en del av samfunnet. Korte intervjuer er tatt med i boka, og jeg har snakket med 50 personer samt samtalt med personer som har vært innom senteret på Heimdal. Det de ofte forteller er at de sliter med å få seg jobb og at de ofte må jobbe for å utvide nettverket. Boka er ment som en selvhjelpsguide til det norske samfunnet. Den gir ikke alt, men en kickstart, forteller Moiba.

Temaene i boka er integrering, inkludering, familieliv i Norge og hvordan en innvandrere eller flyktning kan lære seg norsk. Selv om flyktninger og mange innvandrere tilbys introduksjonsprogram der mange av de samme temaene berøres, opplever Moiba at det kan være behov for ei bok som kan gi svar på spørsmål som erfaringsvis ofte kommer. Et tips fra Moiba til flyktninger og innvandrere er å utvide nettverket og ikke bare ha kontakt med landsmenn.

- Skal du bli god i språk, må du øve på det. Det gjelder jo uansett hvilket språk en skal lære seg, og skulle en lære seg fransk ville en kanskje ha dratt til Paris for å øve enda mer. En må gjøre en innsats utover å gå på et norskkkurs. Jeg synes en skal ha forventninger om at arbeidsinnvandrere også skal gjøre seg forstått på norsk, sier Moiba.

Moiba kom til Norge i 2000, og familien flyttet til Gimse i 2007.

- Jeg er veldig stolt av boka. I boka har jeg vært opptatt av å formidle flyktninger og innvandreres historie. Den er lettlest, og den som nylig har lært seg norsk vil også være i stand til å lese boka, forklarer Moiba.