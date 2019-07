Medaljeregn over trønderske sjakkspillere i landsturnering

Nyheter

- Av en tropp med 10 deltakere, ble det fem gull og en bronse, sier Torbjørn Dahl, leder i Hell sjakklubb som samler sjakkspillere i hele Trøndelag.

Vinnere

Alexander Øye-Strømberg fra Melhus ble kadettnorgesmester i lynsjakk og tok bronse i hovedturneringa.

Den trønderske klubben kunne også notere seg to NM-titler til Kristoffer Wang Strømhaug og gull i klasse 3 i hovedturneringa og lynsjakk til Robin Wullum.

- Jeg er veldig fornøyd, sier Torbjørn Dahl.

Dahl tar i bruk ordet medaljeregn, og forteller at maken til prestasjoner i sjakk fra trøndernes side ikke har vært sett tidligere. Turneringa har pågått i Larvik og samlet 526 deltakere fra hele landet. 3.-11. august arrangeres Hell Chess Festival på Hell i Trøndelag, og spillere fra 20 land er ventet dit.

En meget stolt leder i Hell sjakklubb har et håp om at trønderne vil hevde seg på landsnivå også framover, og at de gode prestasjonene vil inspirere flere trønderske barn og unge til å velge sjakk. Kombinasjonen av verdenstoppen Magnus Karlsen og storsatsing på skolesjakk i Melhus tror Dahl kan ha hatt stor betydning for at trønderne nå ser ut til å ha fått øynene opp for sjakk.

I Melhus har rektor Rune Krogstad ved Hovin skole gått i bresjen for skolesjakk, og Dahl forteller at Alexander Øye-Strømhaug har vært med på turnering som Rune Krogstad har arrangert.

- Rune Krogstad er en av veldig få innen skolesjakkmiljøet som har klart å rekruttere til landsnivå, forteller Dahl.

Spilte mot stormesteren igjen Hovin skole fikk nytt besøk av stormester Mihajlo Stojanovic.

Hell sjakklubb har samlinger flere ganger i uka for å trene spillere.

- Det er artig å slå de store klubbene. Som et hint til naboklubber i resten av Trøndelag ber jeg om at det satses på rekruttering av juniorspillere. Det er en sterk forgubbing i sjakkmiljøet, og nå har jeg et håp om at flere unge spillere blir med, sier Dahl.

Jevnt i sjakktoppen i Melhus Flå og Hovin endte som vinnere, Gimse tok sølvmedaljer og Rosmælen tok bronsemedaljer med ett poeng foran Lundamo

Sjakkfeber på Hovin Onsdag deltok 140 elever i sjakkturneringen «Sjakk5ern».