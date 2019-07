Melhusbarn skal bli ledende i vannet

Nyheter

Melhus Venstre har fått gjennomslag i kommunestyret for at Melhus skal ha som mål å være en ledende kommune innen såkalt autentisk svømmeopplæring og livredning. Det innebærer at skoleelever skal få utendørstrening som en del av svømme- og livredningsopplæringa. Trønderbladet har tidligere skrevet om at Jan Frode Hatlen (V) har etterlyst svømmeopplæring ute og ikke bare inne i kommunale svømmebasseng, og han mener lærere bør få opplæring ute i Gaula.