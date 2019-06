Melhus Frp vil la folket bestemme om det skal være bomfinansiering

Nyheter

Melhus Fremskrittsparti har lagt fram programmet for kommende kommunevalg, og ett av punktene er samferdsel i Melhus. I programmet står det at partiet vil stemme imot bompengefinansiering og la folket være med på å bestemme spørsmål om bom. Samtidig har Stortinget etter forslag fra regjeringa med blant annet Fremskrittspartiet, stemt for at E6 Melhus-Ulsberg skal bompengefinansieres.