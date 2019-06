Her kommer det selvbetjente kasser

Nyheter

Samvirkelaget Coop Korsveien installerte torsdag nye, selvbetjente kasser i butikken. Men det skal ikke gå ut over hverken betjening eller kunder, sier butikksjef Hanne Langås.

- Dette med scan og betal er noe Coop tar i bruk i større og større grad, både i store og mindre butikker. Vi ønsker at kundene skal kunne hjelpe seg selv, og at det skal gå fortere med småhandel, sier hun.

Ikke nedbemanning

Coop Marked på Korsveien er butikk nummer 365 i Coop-systemet som tar i bruk løsningen med selvbetjente kasser.

- Vi er ikke først i verden, men vi er først på Korsveien. Og det er ikke så utbredt i Melhus heller. Vi følger med i tiden, undersøkelser i systemet viser at 35 prosent av kundene foretrekker selvbetjening, sier Langås.

Hun poengterer at dette ikke vil gå ut over de ansatte på butikken. I dag teller butikken fem årsverk, fordelt på to faste stillinger og ti deltidsstillinger.

- Vi har ikke fokus på nedbemanning. Vi skal ha samme antallet ansatte på jobb. Nå kan det være at vi får brukt tiden mer på varefylling og slike ting, sier butikksjefen.

Må læres opp

Torsdag ble det installert to selvbetjente kasser, mens den betjente hovedkassen også ble oppgradert.

- Vi oppgraderer hovedkassen, mens vi bytter ut én betjent kasse med to selvbetjente kasser, så kapasiteten øker. Det er ikke så mange perioder i uka eller i året at det er kø hos oss, men i korte perioder er det trykk. Da er det fint at de som gjør unna småhandel kan komme seg raskt igjennom.

Hovedkassen vil være betjent, samtidig som det skal ytes bistand til de nye kassene.

- Det handler om å lære opp kundene, og vi skal hjelpe og rettlede til bruk av de selvbetjente kassene. Når kundene er lært opp går det raskt og enkelt. Vi er nærbutikk, så vi har stort sett faste kunder, sier Langås.

Stabil omsetning

Coop Korsvegen samvirkelag er et selvstendig, lite samvirkelag bestående av bare én butikk. Enn så lenge er det ikke snakk om å fusjonere inn i et større samvirkelag, selv om både Coop Midt-Norge, Coop Nordvest og Coop Oppdal grenser til samvirkelaget.

- Vi har valgt å ikke fusjonere. Det har godt bra, og vi har økonomi til å ta slike investeringer. Det fusjoneres i høy takt, men det er så langt ikke aktuelt for oss å fusjonere, sier Langås.

I 2018 leverte butikken en omsetning på 21,1 millioner kroner, omtrent på samme nivå som de siste fire årene. Resultatet før skatt endte på 349 000 kroner, og årsresultatet ble 225 000 kroner. Langås forventer omsetning på samme nivå i 2019 også.

- Det er dyrere og tyngre å drive i dag, enn for fem år siden. Men vi synes det går godt, selv om det påføres en del kostnader ned på de små samvirkelagene.